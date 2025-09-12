Истончик: ЦСКА интересовался Кассьеррой из «Зенита» и Садиком из «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно

ЦСКА был заинтересован в переходах нападающего «Зенита» Матео Кассьерры и форварда «Реал Сосьедад» Умара Садика в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейцы хотели купить Кассьерру, но «Зенит» отказался продавать колумбийца конкуренту за чемпионство.

«Реал Сосьедад» также отклонил предложение ЦСКА по годичной аренде Садика за 1,3 миллиона евро.

После 7 туров ЦСКА с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.