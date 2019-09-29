RT: Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука. Скорее всего, речь идет о возвращении 52-летнего специалиста на должность, которую он занимал до ухода из клуба, утверждает RT.
Ранее «Спартак» расстался с главным тренером команды Олегом Кононовым, при котором клуб проиграл четыре последних матча в премьер-лиге.
Появлялась информация, что одним из кандидатов на освободившуюся должность является бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. Однако 41-летний итальянец склоняется к тому, чтобы возглавить «Дженоа».
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https://russian.rt.com/sport/news/672758-fedun-spartak-pilipchuk