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RT: Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»

23:15
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука. Скорее всего, речь идет о возвращении 52-летнего специалиста на должность, которую он занимал до ухода из клуба, утверждает RT.

Ранее «Спартак» расстался с главным тренером команды Олегом Кононовым, при котором клуб проиграл четыре последних матча в премьер-лиге.

Появлялась информация, что одним из кандидатов на освободившуюся должность является бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. Однако 41-летний итальянец склоняется к тому, чтобы возглавить «Дженоа».

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/672758-fedun-spartak-pilipchuk

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