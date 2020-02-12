РПЛ сообщила клубам об условиях контракта с новым титульным спонсором

Российская премьер-лига отправила клубам письма в связи с подписанием спонсорского контракта с банком «Тинькофф». Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Ivanov.

Сообщается, что на нынешний и два следующих сезона чемпионат России будет официально называться «ТИНЬКОФФ Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги». На стадионах появится реклама нового титульного спонсора. Также реклама банка появится на форме команд и на официальной печатной продукции.

Стоимость контракта — 375 миллионов рублей за полный сезон, включая 75 миллионов на приобретение рекламного инвентаря у основного вещателя. Срок соглашения — с 28 февраля 2020 по 31 мая 2022 года.