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РПЛ сообщила клубам об условиях контракта с новым титульным спонсором

22:21
Письмо премьер-лиги клубам. Фото Telegram-канал Ivanov.
Письмо премьер-лиги клубам. Фото Telegram-канал Ivanov.

Российская премьер-лига отправила клубам письма в связи с подписанием спонсорского контракта с банком «Тинькофф». Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Ivanov.

Сообщается, что на нынешний и два следующих сезона чемпионат России будет официально называться «ТИНЬКОФФ Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги». На стадионах появится реклама нового титульного спонсора. Также реклама банка появится на форме команд и на официальной печатной продукции.

Стоимость контракта — 375 миллионов рублей за полный сезон, включая 75 миллионов на приобретение рекламного инвентаря у основного вещателя. Срок соглашения — с 28 февраля 2020 по 31 мая 2022 года.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@ivanovaldm

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