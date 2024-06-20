РПЛ опубликовала календарь чемпионата России сезона-2024/25
РПЛ на официальном сайте опубликовал полный календарь чемпионата России на сезон-204/25.
Первый тур пройдет с 19 по 22 июля, заключительный тур состоится 24 мая.
В первом туре пройдут матчи «Ростов» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Локомотив» — «Акрон», «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Рубин», «Оренбург» — «Спартак» и «Химки» — «Динамо» (Махачкала).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
Новости