РПЛ опубликовала календарь чемпионата России сезона-2024/25

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РПЛ на официальном сайте опубликовал полный календарь чемпионата России на сезон-204/25.

Первый тур пройдет с 19 по 22 июля, заключительный тур состоится 24 мая.

В первом туре пройдут матчи «Ростов» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Локомотив» — «Акрон», «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Рубин», «Оренбург» — «Спартак» и «Химки» — «Динамо» (Махачкала).