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Сегодня, 22:38

Николич: «ЦСКА всегда будет отдавать все силы на поле и никогда не отступит»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о переходе в московский клуб.

«Большой привет всем болельщикам. Рад, что я здесь, в ЦСКА. Никаких сомнений у меня не было. Когда получил приглашение — во-первых, это большой клуб с большими традициями и большими целями. Я хочу передать болельщикам, за что я буду отвечать. У команды всегда будет боевой настрой, мы всегда будем отдавать все силы на поле и никогда не будем отступать. Это причины, по которым я здесь. ЦСКА — братский клуб моей команды «Партизан». И я счастлив, что одна из первых игр будет на братском кубке против белградской команды. Счастлив, потому что это товарищеская игра. Если была бы официальная, то будет очень тяжело. Увидимся на стадионе. Надеюсь, что болельщиков будет много», — сказал Николич в интервью пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начнет подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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РПЛ опубликовала календарь чемпионата России сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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