РПЛ определилась с беттинговым партнером

По информации «СЭ», РПЛ определилась с новым беттинговым партнером. Контракт с одной из БК подписан на четыре года, а сумма составит 9,2 миллиарда рублей.

Ранее одна из крупнейших букмекерских компаний России известила РПЛ о намерении отменить контракт на следующие четыре года.

В конце февраля сообщалось, что эта компания договорилась о новом контракте с РПЛ на четыре года. Это произошло по итогам тендера, который проводился в несколько раундов. Окончательная сумма не называлась.

Но отмечалось, что это был крупнейший букмекерский контракт в России среди всех видов спорта.