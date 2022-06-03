«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Алании» Солдатенко

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Metaratings.ru.

В трансфере 25-летнего игрока заинтересован лично главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

Отметим, что Солдатенко в составе «Алании» прошел «Зенит» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России. Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти вратарь владикавказцев отразил два удара игроков «сине-бело-голубых», а также забил сам, принеся своей команде победу.

Солдатенко является воспитанником владикавказского футбола. Он выступает за «Аланию» с 2019 года. В сезоне-2021/22 Ростислав принял участие в 28 матчах ФНЛ, в которых пропустил 16 голов, а в пяти встречах отстоял «на ноль».