РПЛ обсудит с клубами вопросы введения карты болельщика на следующей неделе

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о планах провести встречу с представителями клубов по вопросам введения карты болельщика.

— Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы введения карты болельщика. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными.

РПЛ — футбольная организация, которая не может повлиять на принятие того или иного государственного закона. Но в рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип. И сама лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. И мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях.

— Речь о том, как облегчить получение карты болельщика?

— Да, конечно, на данный момент это один из самых ключевых вопросов. Очень важно выстроить диалог и услышать друг друга, — сказал Хачатурянц.