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«С 18-летними воспитанниками в основе ты не выиграешь ничего». Тренер «Краснодара» — о мечте Галицкого

Даниэль Фарке считает, что с 18-летними воспитанниками в основе ничего не выиграешь
Гоша Чернов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Instagram

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» объяснил, что для больших побед требуется находить баланс между молодостью и опытом.

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это реально?

— Когда я пришел в «Норвич», клуб страдал от серьезных финансовых проблем. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлекать к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продажах футболистов. Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчеркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас. С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый.

У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв. Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста. В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всем нужно соблюдать баланс.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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