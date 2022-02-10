«С 18-летними воспитанниками в основе ты не выиграешь ничего». Тренер «Краснодара» — о мечте Галицкого
Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» объяснил, что для больших побед требуется находить баланс между молодостью и опытом.
— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это реально?
— Когда я пришел в «Норвич», клуб страдал от серьезных финансовых проблем. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлекать к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продажах футболистов. Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчеркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас. С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый.
У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв. Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста. В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всем нужно соблюдать баланс.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7