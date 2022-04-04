Смородская считает, что Баринов мог бы заиграть в «Валенсии»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию об интересе испанской «Валенсии» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«Мы вырастили Диму с мальчиков. Помню, награждала его по результатам года в академии как лучшего игрока. Он тогда еще в девятом классе учился. У Баринова очень сильный характер, он очень взрослый. Дима — развитая личность. Я думаю, что у него все получится. Испанский чемпионат — нормально, все хорошо. Единственная проблема — языковая. Нужно учить язык», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее агент Баринова рассказал «СЭ», кто интересовался игроком «Локомотива» в Испании.

В этом сезоне 25-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами. «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.