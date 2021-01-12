РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены в случае сотрясения мозга

Состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС, информирует пресс-служба лиги. На нем обсуждалась инициатива Совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока, информирует пресс-служба лиги.

В ближайшее время медицинский комитет представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона Тинькофф РПЛ-2020/21 внести соответствующие поправки в действующие регламенты.