РПЛ и ла лига провели конференцию по современной организации матчей

Представители российской премьер-лиги и испанской ла лиги провели совместную конференцию по организации футбольных матчей, сообщает официальный сайт РПЛ. Мероприятие прошло по видеосвязи и длилось более семи часов.

Стороны обсудили систему контроля зрителей, обеспечение безопасности, работу с вещателями, календарь и ряд других вопросов. Особое внимание уделялось санитарному протоколу по COVID-19, действующему в РПЛ.

Среди слушателей были руководители и сотрудники РПЛ и ла лиги, а также представители клубов РПЛ.