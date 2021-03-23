РПЛ и ла лига провели конференцию по современной организации матчей
20:56
Представители российской премьер-лиги и испанской ла лиги провели совместную конференцию по организации футбольных матчей, сообщает официальный сайт РПЛ. Мероприятие прошло по видеосвязи и длилось более семи часов.
Стороны обсудили систему контроля зрителей, обеспечение безопасности, работу с вещателями, календарь и ряд других вопросов. Особое внимание уделялось санитарному протоколу по COVID-19, действующему в РПЛ.
Среди слушателей были руководители и сотрудники РПЛ и ла лиги, а также представители клубов РПЛ.
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