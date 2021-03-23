«Спартак» показал, как Зобнин, Крал и Понсе восстанавливаются после травм

Футболисты «Спартака» Роман Зобнин, Алекс Крал и Эсекиэль Понсе не поехали в сборные и восстанавливаются после травм на базе клуба. Видео опубликовал официальный Twitter красно-белых 23 марта.

Зоба, Крал и Понсе, не поехавшие в свои сборные из-за повреждений, сейчас восстанавливаются на базе в Тушине ?



Ждём возвращения парней на поле ? pic.twitter.com/CGMJsmUWPw — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 23, 2021

«Ждем возвращения парней на поле», — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает второе место в Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 44 очка в 23 матчах.