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«Спартак» показал, как Зобнин, Крал и Понсе восстанавливаются после травм

20:21
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Футболисты «Спартака» Роман Зобнин, Алекс Крал и Эсекиэль Понсе не поехали в сборные и восстанавливаются после травм на базе клуба. Видео опубликовал официальный Twitter красно-белых 23 марта.

«Ждем возвращения парней на поле», — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает второе место в Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 44 очка в 23 матчах.

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