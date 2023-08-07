Все матчи РПЛ, ФНЛ и Кубка России: расписание с 7 по 13 августа

Рассказываем, какие футбольные матчи пройдут в России на этой неделе.

В начале недели пройдет один матч в рамках 4-го тура Первой лиги. Во вторник стартует 2-й тур группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В пятницу начнется 4-й тур чемпионата России.

Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 4 тура

4-й тур РПЛ стартует в пятницу, 11 августа.

11 августа, пятница

«Урал» — «Спартак» — время начала матча — 18:00 (мск)

12 августа, суббота

«Локомотив» — «Крылья Советов» — время начала матча — 15:00 (мск)

«Оренбург» — «Краснодар» — время начала матча — 17:30 (мск)

«Ростов» — «Рубин» — время начала матча — 20:00 (мск)

13 августа, воскресенье

«Динамо» — «Балтика» — время начала матча — 15:00 (мск)

«Зенит» — «Факел» — время начала матча — 17:30 (мск)

ЦСКА — «Сочи» — время начала матча — 20:00 (мск)

Матч ТВ в среднем транслирует по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.

Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Кубок России. 2-й тур группового этапа пути РПЛ

8 августа, вторник

16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»

18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»

20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»

9 августа, среда

16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»

18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»

18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»

20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»

10 августа, четверг

20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Первая лига (ФНЛ 1): расписание и трансляции матчей 4 и 5 тура

В понедельник будет сыгран последний матч 4-го тура первой лиги, в субботу стартует следующий — 5-й.

7 августа, понедельник

4-й тур. «Арсенал» — «Енисей» — начало игры — 19:00 (мск)

Трансляции: «Матч Премьер»

12 августа, суббота

5-й тур. «Ленинградец» — «Шинник» — начало игры — 16:00 (мск)

«Химки» — «Родина» — начало игры — 17:00 (мск)

«Кубань» — «Сокол» — начало игры — 18:30 (мск)

«Черноморец» — «Арсенал» — начало игры — 19:30 (мск)

13 августа, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Акрон» — начало игры — 10:00 (мск)

«Енисей» — «Нефтехимик» — начало игры — 14:00 (мск)

КАМАЗ — «Тюмень» — начало игры — 17:00 (мск)

«Волгарь» — «Динамо» — начало игры — 18:00 (мск)

Руководство ФНЛ подписало соглашение о сотрудничестве с «VK Видео». Таким образом, все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне 2023 / 2024 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Также игры будут доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

РПЛ и первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.