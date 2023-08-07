Все матчи РПЛ, ФНЛ и Кубка России: расписание с 7 по 13 августа
В начале недели пройдет один матч в рамках 4-го тура Первой лиги. Во вторник стартует 2-й тур группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В пятницу начнется 4-й тур чемпионата России.
Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 4 тура
4-й тур РПЛ стартует в пятницу, 11 августа.
11 августа, пятница
«Урал» — «Спартак» — время начала матча — 18:00 (мск)
12 августа, суббота
«Локомотив» — «Крылья Советов» — время начала матча — 15:00 (мск)
«Оренбург» — «Краснодар» — время начала матча — 17:30 (мск)
«Ростов» — «Рубин» — время начала матча — 20:00 (мск)
13 августа, воскресенье
«Динамо» — «Балтика» — время начала матча — 15:00 (мск)
«Зенит» — «Факел» — время начала матча — 17:30 (мск)
ЦСКА — «Сочи» — время начала матча — 20:00 (мск)
Матч ТВ в среднем транслирует по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.
Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.
Кубок России. 2-й тур группового этапа пути РПЛ
8 августа, вторник
16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»
18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»
20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»
9 августа, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»
18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»
10 августа, четверг
20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»
Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ
Первая лига (ФНЛ 1): расписание и трансляции матчей 4 и 5 тура
В понедельник будет сыгран последний матч 4-го тура первой лиги, в субботу стартует следующий — 5-й.
7 августа, понедельник
4-й тур. «Арсенал» — «Енисей» — начало игры — 19:00 (мск)
Трансляции: «Матч Премьер»
12 августа, суббота
5-й тур. «Ленинградец» — «Шинник» — начало игры — 16:00 (мск)
«Химки» — «Родина» — начало игры — 17:00 (мск)
«Кубань» — «Сокол» — начало игры — 18:30 (мск)
«Черноморец» — «Арсенал» — начало игры — 19:30 (мск)
13 августа, воскресенье
«СКА-Хабаровск» — «Акрон» — начало игры — 10:00 (мск)
«Енисей» — «Нефтехимик» — начало игры — 14:00 (мск)
КАМАЗ — «Тюмень» — начало игры — 17:00 (мск)
«Волгарь» — «Динамо» — начало игры — 18:00 (мск)
Руководство ФНЛ подписало соглашение о сотрудничестве с «VK Видео». Таким образом, все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне 2023 / 2024 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».
Также игры будут доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
РПЛ и первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0