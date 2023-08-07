Игнашевича шокировала новость о смерти Мандрыкина

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отреагировал на смерть экс-вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Он был отличным вратарем. Меня шокировала эта новость. Хочу выразить соболезнования всем его родным и близким», — приводит слова Игнашевича ТАСС.

О смерти 41-летнего Мандрыкина стало известно 6 августа.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».