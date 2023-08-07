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Судейство

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«Сочи» — «Ахмат»: Шадыханов не назначил два пенальти в пользу сочинцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Сочи» — «Ахмат».
Фото ФК «Сочи»

На 17-й и 79-й минутах матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Сочи» — «Ахмат» (1:2) арбитр Павел Шадыханов дважды не зафиксировал нарушения правил игроками грозненской команды в ее штрафной площади и ошибочно не назначил два 11-метровых удара.

В первом эпизоде капитан «Ахмата» Ризван Уциев сыграл в мяч правой рукой, находившейся в неестественном положении.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Во втором случае сочинец Марселу Алвес попытался замкнуть передачу, но нормально ударить по мячу ему помешал Мохамед Конате, задержавший его за майку. Задержка была долгой — ее можно увидеть на разных повторах.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

В обоих моментах ВАР Владимир Москалев не вмешался в действия судьи.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Ахмат

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Павел Шадыханов
3
2
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Александр Соболев

Спартак

 2
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 2
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Брайан Мансилья

Оренбург

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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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 2 1 0
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