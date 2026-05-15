В «Спартаке» рассказали о безвозмездном сотрудничестве со звездными болельщиками клуба

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев рассказал «СЭ» о сотрудничестве со звездными болельщиками клуба.

«Благодаря великой истории у клуба много звездных болельщиков с детских лет. Кто-то впоследствии стал успешным в бизнесе, государственном управлении, кто-то стал актером. Мы с ними взаимодействуем. Когда они могут, приходят. Есть определенная квота, которую мы раздаем между известными болельщиками. Плюс наши партнеры их приглашают. У нас дружеские, неконтрактные отношения. Когда мы просим их помочь сняться в ролике или сделать пост о новой коллекции, они идут навстречу и делают это безвозмездно. У нас товарищеско-партнерские отношения», — сказал Соловьев «СЭ».

Московский клуб с 51 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 18.00 мск.

Ранее пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнером «Спартака». Стороны заключили соглашение до 2027 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max