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«Ротор» — «Тамбов»: видеотрансляция матча чемпионата России

14:00
Игроки ФК &quot;Ротор&quot;. Фото ФК "Ротор"
Игроки ФК &quot;Ротор&quot;. Фото ФК "Ротор"
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В воскресенье, 18 октября, состоится матч 11-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Ротор» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Тамбов»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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