«Ротор» арендовал защитника «Акрона» Бардыбахина
Защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин проведет сезон-2025/26 в аренде в «Роторе», сообщил тольяттинский клуб.
23-летний футболист в сезоне-2024/25 в 15 матчах за «Акрон» не отметился результативными действиями. Его контракт с тольяттинцами действует до 30 июня 2027 года.
Также Бардыбахин играл за «Тюмень» и «Енисей».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Источник: ФК «Акрон»
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|
2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|
4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|
5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|
6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|
7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|
10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|
11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|
12
|Динамо Мх
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|
13
|Кр. Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|
14
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|
15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|25.04
|14:30
|Ростов – Оренбург
|- : -
|25.04
|17:00
|Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.04
|19:30
|Рубин – ЦСКА
|- : -
|26.04
|14:00
|Пари НН – Спартак
|- : -
|26.04
|17:00
|Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|26.04
|17:00
|Динамо – Сочи
|- : -
|26.04
|19:30
|Зенит – Ахмат
|- : -
|27.04
|20:00
|Балтика – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|22
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|24
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|24
|1
|2
