«Ротор» арендовал защитника «Акрона» Бардыбахина

Защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин проведет сезон-2025/26 в аренде в «Роторе», сообщил тольяттинский клуб.

23-летний футболист в сезоне-2024/25 в 15 матчах за «Акрон» не отметился результативными действиями. Его контракт с тольяттинцами действует до 30 июня 2027 года.

Также Бардыбахин играл за «Тюмень» и «Енисей».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 500 тысяч евро.