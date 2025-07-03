Агент Веги объявил о переходе игрока в «Зенит»

Агент защитника Романа Веги Абрахам Морено опубликовал фотографию своего подопечного с футболкой «Зенита».

«Роман Вега теперь официально игрок «Зенита», — подписал пост Морено.

Аргентинец будет играть в петербургской команде под 66-м номером. С сегодняшнего дня Вега приступит к тренировкам с сине-бело-голубыми.

21-летний футболист является воспитанником «Архентинос Хуниорс». За основную команду он выступал с 2021 года, также защитник играл на правах аренды за «Барселону Атлетик» в сезоне-2022/23. В сезоне-2024/25 он сыграл 15 матчей в чемпионате Аргентины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.