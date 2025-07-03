Адвокат Добровинский: «Буду ходатайствовать о жалобе в соответствующие инстанции в случае санкций к «Торпедо»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» рассказал о последствиях после возможных санкций в отношении клуба.

«В связи с возбуждением уголовного дела против руководства футбольного клуба «Торпедо» единственным доказательством попытки подкупа футбольного судьи Перезвы будет являться исключительно приговор, вступивший в законную силу. До этого события вина руководства «Торпедо» по понятным причинам не доказана и подлежит сомнению. Любое принятие решения, накладывающиго какие-либо санкции на ФК «Торпедо», таким образом, будут являться нелегитимными. В случае и если такие санкции будут наложены на футбольный клуб «Торпедо», я буду ходатайствовать о жалобе в соответствующие судебные международные спортивные инстанции. Уверен на 100 процентов, что получу положительное решение», — сказал Добровинский.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.