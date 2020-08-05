РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ротор» арендовал Гогуа у ЦСКА

16:23
Седрик Гогуа. Фото ПФК ЦСКА.
Седрик Гогуа. Фото ПФК ЦСКА.
Теги:

Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

26-летний Гогуа пополнил состав ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sedrik-gogua-v-rotore-na-pravakh-arendy/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11373
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир