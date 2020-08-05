«Ротор» арендовал Гогуа у ЦСКА
16:23
Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.
26-летний Гогуа пополнил состав ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sedrik-gogua-v-rotore-na-pravakh-arendy/
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