«Ротор» арендовал Гогуа у ЦСКА

Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

26-летний Гогуа пополнил состав ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».