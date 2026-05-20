«Краснодар» получил серебряные медали РПЛ

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» 20 мая получили серебряные медали чемпионата России-2025/26.

Церемония награждения состоялась на УТБ «Четук». Ее проводил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

В прошедшем сезоне РПЛ «быки» одержали 20 побед и с 66 очками заняли второе место. Чемпионом России стал «Зенит» с 68 очками.

Джон Кордоба с 17 голами стал лучшим снайпер РПЛ, а Эдуард Сперцян — лучшим ассистентом (16 голевых передач) и лучшим по системе «гол плюс пас» — 29 (13+16) очков.

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