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Ротенберг: «Хочется, чтобы Батраков всегда играл за «Локомотив» и стал легендой клуба»

Сергей Ярошенко
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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Где бы я хотел видеть Батракова в будущем? В «Локомотиве». Всегда. Хочется, чтобы Алексей стал легендой «Локомотива». Если поступит выгодное и приемлемое для «Локомотива» и для самого игрока предложение, тогда руководство клуба, наверное, будет принимать решение. Но важно, чтобы воспитанники как можно дольше показывали результат в команде. Если Алексей когда-то, дай бог, станет чемпионом России, вот тогда, мне кажется, уже можно будет думать о дальнейших шагах. Но, повторюсь, это всегда вопрос и футболиста, и клуба», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

В этом сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

9 января 19-летний полузащитник получил приз «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому футболисту РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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 - : -
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 - : -
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