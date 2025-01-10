«Динамо» берет на сборы шестерых молодых футболистов

Как стало известно «СЭ», с «Динамо» поедут на сборы шесть молодых футболистов: голкипер Курбан Расулов (19 лет), защитник — Станислав Бессмертный (20), полузащитники — Егор Смелов (19), Виктор Окишор (18), Дмитрий Александров (18) и нападающий — Денис Боков (19).

«Динамо» выходит из отпуска 13 января, первый сбор пройдет в Катаре.

Бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.