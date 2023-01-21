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Сегодня, 15:15

Ротенберг о слухах о возможном срыве контракта с Бердыевым: «Он человек слова. Не все решают деньги»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему представление Бердыева главным тренером команды затянулось.

— Вы представили Курбана Бердыева в роли главного тренера «Сочи» в ноябре — за месяц до того, как это сделал клуб. Почему?

— Уже было понятно, что Курбан Бекиевич будет в команде. Не стали представлять его раньше времени, чтобы в команде не было никакого раздрая. Чтобы Гаранин в том или ином виде доиграл матчи.

— Была версия, что Бердыева долго не представляли, потому что опасались повторения ситуации со «Спартаком»: якобы тренер мог передумать или отказаться в последний момент.

— Это совершенно не так. Бердыев — человек слова, мы с ним договорились. Дело не в финансах, а в отношении. Не все измеряется в деньгах.

У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, — дело в этом.

Курбан Бердыев. «Бердыев — человек слова». Борис Ротенберг — о целях «Сочи», роли Нобоа и трансферах

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Основные источники исследования

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Ливерпуль 0
Челси 0
1-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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П2

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12%

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Футбол
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
Курбан Бердыев
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0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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 6 1 2
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