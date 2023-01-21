Ротенберг рассказал о задачах, поставленных перед Бердыевым в «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о задачах, которые ставятся перед новым тренерским штабом.

— Какие задачи ставятся перед Бердыевым?

— Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место.

Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически. Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать.

— Способен ли «Сочи» в этом сезоне побороться за медали?

— Такая задача стоит.

После 17 туров чемпионата России по футболу «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице.