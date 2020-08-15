«Ростов» — «Зенит»: видеотрансляция матча чемпионата России
18:00
В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга дважды обыграла соперника с общим счетом 8:2.
Следить за матчем «Ростов» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ростов» — «Зенит»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...