В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга дважды обыграла соперника с общим счетом 8:2.

Следить за матчем «Ростов» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Зенит»