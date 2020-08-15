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«Ростов» — «Зенит»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:00
«Ростов» на своем поле примет «Зенит» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» на своем поле примет «Зенит» в матче 2-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
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В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга дважды обыграла соперника с общим счетом 8:2.

Следить за матчем «Ростов» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Зенит»

Ростов — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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