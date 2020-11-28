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«Ростов» забил второй гол «Динамо», дубль с пенальти оформил Полоз

20:33
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«Ростов» удвоил преимущество в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». Свой второй гол с пенальти в этой встрече на 71-й минуте забил Дмитрий Полоз. Счет стал 2:0.

Ростов — Динамо

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