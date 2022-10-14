«Ростов» — «Урал»: Турбин ошибочно не удалил ростовчанина Миронова

На 65-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:2) арбитр Евгений Турбин ошибочно не вынес второе предупреждение Алексею Миронову и не удалил его с поля.

Ростовчанин получил первую желтую карточку минутой ранее за грубый фол против Мингияна Бевеева. А когда игра возобновилась, снова пошел в стык с соперником и умышленно нарушил правила, не попытавшись сыграть в мяч и совершив безрассудный фол. Судья ограничился устным внушением.