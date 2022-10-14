«Локомотив» объявил об уходе еще четырех специалистов

«Локомотив» объявил об уходе из клуба еще четырех специалистов.

«Директор по селекционной работе Кристиан Меккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс покинули «Локомотив» по соглашению сторон», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

Ранее Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров. Его место занял Юрий Нагорных.

8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

Железнодородники с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.