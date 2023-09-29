Горшков заявил, что «Спартак» в любой момент может решить эпизод

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» в микст-зоне поделился ожиданиями от игры 10-го тура со «Спартаком».

«У них высокий уровень исполнителей, и неважно, в какой форме находятся. Они в любой момент могут решить эпизод. Будем готовиться, думаю, будет интересный матч. Будет ли игра принципиальной из-за того, что в «Спартаке» много бывших игроков «Крыльев»? Без разницы, три очка одинаковы что за «Спартак», что за другую команду. Будем готовиться и стараться играть на победу», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров. «Крылья Советов» — на втором месте (18 очков). В 10-м туре красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Матч между московской и самарской командами пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.