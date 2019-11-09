Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Тамбова».

Хозяева забили мяч уже на 7-й минуте. Хорен Байрамян навесил с фланга, а Сигурдарсон остался абсолютно неприкрытым в центре штрафной, откуда он точно пробил по воротам головой.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр