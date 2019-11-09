«Ростов» — «Тамбов»: Сигурдарсон открыл счет в матче
16:39
Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Тамбова».
Хозяева забили мяч уже на 7-й минуте. Хорен Байрамян навесил с фланга, а Сигурдарсон остался абсолютно неприкрытым в центре штрафной, откуда он точно пробил по воротам головой.
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