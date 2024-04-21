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Сегодня, 08:00

ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Роши и Дивеева

Константин Белов
Корреспондент
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Во время игры прямые красные карточки получили защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Роша был удален на 19-й минуте встречи за грубый фол против полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Изначально главный судья Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

Дивеев удалился на 89-й минуте за грубое нарушение правил против защитника грозненцев Милоша Шатары.

«Ничего подавать (в ЭСК РФС — прим. «СЭ») не будем, оба удаления по делу», — сказал Брейдо «СЭ».

Из-за удалений Роша и Дивеев пропустят перенесенный матч 21-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдет в четверг, 25 апреля. Помимо них, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник красно-синих Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками в 24 матчах.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
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 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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Краснодар – Факел
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Рубин – Локомотив
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Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
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Пари НН – Динамо
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