ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Роши и Дивеева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Во время игры прямые красные карточки получили защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Роша был удален на 19-й минуте встречи за грубый фол против полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Изначально главный судья Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

Дивеев удалился на 89-й минуте за грубое нарушение правил против защитника грозненцев Милоша Шатары.

«Ничего подавать (в ЭСК РФС — прим. «СЭ») не будем, оба удаления по делу», — сказал Брейдо «СЭ».

Из-за удалений Роша и Дивеев пропустят перенесенный матч 21-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдет в четверг, 25 апреля. Помимо них, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник красно-синих Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками в 24 матчах.