"Ростов" – "Спартак": красно-белые снова забил после углового, Еременко использовал ошибку Рассказова

В матче 2-го тура РПЛ "Ростов" и "Спартак" снова обменялись голами после перерыва, причем на этот раз отыгрываться пришлось донской команде. Хозяева смогли уйти от поражения в добавленное арбитром время – 2:2.

"Спартак" снова извлек максимум из "стандарта" в исполнении Фернанду. Бразилец выполнил подачу углового, а перед воротами Сергея Песьякова красно-белые внесли сумятицу в действия ростовской обороны движением в район ближней штанги. Тем самым было расчищено пространство для Георгия Джикии, которого не сумел удержать Евгений Чернов. Спартаковский капитан в буквальном смысле сбросил с себя оппонента и уже без сопротивления безупречно пробил головой.

У спасительного гола "Ростова" два творца. Первым стал Элдор Шомуродов, воспользовавшийся неудачной попыткой Айртона выбить мяч ударом через себя. Начав движение с правого фланга вдоль штрафной, форвард проскочил между Георгием Джикией и Фернанду. Самюэль Жиго не вступил в отбор, а сопровождал своего визави, чтобы блокировать возможный удар. Форвард же выбрал другое решение, выдав передачу в направлении Романа Еременко. Сделай Николай Рассказов шаг к сопернику, все сложилось бы иначе, однако защитник зачем-то решил выбить мяч в подкате, но не попал по нему. В результате Еременко получил пространство и выдал идеальную диагональ на оказавшегося напротив пустого угла Александра Зуева. Джикия его рывок проглядел, похоже, не ожидая ошибки Рассказова на ровном месте.

"Ростов" – "Спартак": два гола за четыре минуты //

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