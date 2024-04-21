«Ростов» — «Спартак»: Бонгонда забил пятый мяч гостей

«Спартак» забил в ворота «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ — 5:1.

В концовке матча выход один на один реализовал Тео Бонгонда.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».