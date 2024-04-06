«Ростов» — «Сочи»: гости вышли вперед после ошибки Сако

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«Сочи» вышел вперед в выездном матче с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ — 2:1.

Гол на 35-й минуте забил Сауль Гуарирапа, который воспользовался ошибкой защитника хозяев Умара Сако и переиграл Сергея Песьякова.