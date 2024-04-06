«Ростов» — «Сочи»: Голенков открыл счет на 46-й секунде

Читать «СЭ» в

«Ростов» открыл счет в матче с «Сочи» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 46-й секунде забил нападающий Егор Голенков.