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«Ростов» сделал заявление относительно судейства в российском футболе

11:23
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче чемпионата. Фото ФК «Локомотив», Twitter
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче чемпионата. Фото ФК «Локомотив», Twitter
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«Ростов» 20 апреля на официальном сайте выступил с заявлением относительно судейства в российском футболе.

Ростовчане поблагодарили главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца за проделанную работу.

«Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС. «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий — их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем", — сообщается в заявлении.

После матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

После 26 туров «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице с 37 очками.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14392

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