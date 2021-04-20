«Спартак» поддержал председателя судейского комитета РФС Хачатурянца
12:00
«Спартак» на своем сайте заявил о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
«Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.
Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами.
Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!", — говорится в сообщении.
Напомним, после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-04-20-pozitsiya_fk_spartak-moskva_po_situatsii_s_sudeystvom/
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