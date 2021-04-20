Вратарь «Локомотива» Гильерме является лучшим вратарем Тинькофф РПЛ по количеству «сухих» матчей в сезоне, сообщает Twitter лиги 20 апреля.

В нынешнем розыгрыше премьер-лиги в активе Гильерме 12 матчей без пропущенных мячей.

На втором месте голкипер «Динамо» Антон Шунин (10 матчей без пропущенных мячей), на третьем — Сергей Песьяков из «Ростова» (9 «сухих» игр).

В сезоне-2020/21 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице после 26 туров с 49 очками. Лидирует «Зенит» (55 очков).