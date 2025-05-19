«Ростов» сделал заявление на фоне новостей о смене руководства

«Ростов» опубликовал заявление по поводу ситуации с руководством и тренерским штабом клуба.

«В средствах массовой информации появились новости об изменениях в клубе. На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме, команда завтра начнет подготовку к матчу против махачкалинского «Динамо». Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности», — говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

Ранее «СЭ» стало известно, что руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России. В понедельник спортивный директор желто-синих Алексей Рыскин подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.

После 29 туров РПЛ ростовчане с 38 очками располагаются на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России.