Адиев считает, что Джикия остается защитником уровня сборной России

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» оценил уровень игры защитника подмосковного клуба Георгия Джикии.

— По вашему мнению, Джикия все еще игрок уровня сборной России?

— Считаю, что это очень качественный игрок, и учитывая небольшое количество центральных защитников в России, то почему бы и нет?

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Джикия провел 16 матчей за «Химки».