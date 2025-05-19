Гильерме — о Ротенберге: «Он делает все от души, профессионально!»

Координатор по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локомотив» Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе с Борисом Ротенбергом.

«Работа с Ротенбергом? Он показал себя уже, больше двух лет в академии. Он делает все от души, профессионально. Лично знаю его очень давно. У него сегодня день рождения, я его уже поздравил», — сказал Гильерме «СЭ».

На текущий момент Борис Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».