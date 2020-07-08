«Ростов» просит болельщиков прийти на матч с «Уфой» в масках и соблюдать дистанцию

«Ростов» обратился к болельщикам перед матчем 27-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уфой».

«Дорогие болельщики! — говорится в сообщении. — Напоминаем вам, что вход на «Ростов Арену» разрешен только в маске (или респираторе) и перчатках! На входе на стадион осуществляется температурный контроль. Болельщики с повышенной температурой тела (выше 37,1 С) не будут допущены на территорию стадиона «Ростов Арена». Просим вас придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра как на входе в стадион, так и во время проведения матча.

Также нужно иметь при себе мобильный телефон, с сообщением от ФК «Ростов», в котором указано ваше новое место посадки на трибуну. Это сообщение необходимо показать для входа на стадион. Убедительно просим вас занимать место на трибуне, которое указано в сообщении. Не забудьте взять с собой сезонный абонемент и паспорт, удостоверяющий личность владельца абонемента. На территории стадиона будет установлено несколько пунктов продажи питьевой воды".

Матч начнется в 20.30 по московскому времени.