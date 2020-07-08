РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» просит болельщиков прийти на матч с «Уфой» в масках и соблюдать дистанцию

8 июля 2020, 16:02
Теги:

«Ростов» обратился к болельщикам перед матчем 27-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уфой».

«Дорогие болельщики! — говорится в сообщении. — Напоминаем вам, что вход на «Ростов Арену» разрешен только в маске (или респираторе) и перчатках! На входе на стадион осуществляется температурный контроль. Болельщики с повышенной температурой тела (выше 37,1 С) не будут допущены на территорию стадиона «Ростов Арена». Просим вас придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра как на входе в стадион, так и во время проведения матча.

Также нужно иметь при себе мобильный телефон, с сообщением от ФК «Ростов», в котором указано ваше новое место посадки на трибуну. Это сообщение необходимо показать для входа на стадион. Убедительно просим вас занимать место на трибуне, которое указано в сообщении. Не забудьте взять с собой сезонный абонемент и паспорт, удостоверяющий личность владельца абонемента. На территории стадиона будет установлено несколько пунктов продажи питьевой воды".

Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

Ростов — Уфа

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13623

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12887
Все опросы
Кто станет вторым в чемпионате России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир