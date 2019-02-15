"Ростов" пожелал удачи "Ливерпулю" в матче с "Баварией"

Официальный Твиттер "Ростова" пожелал удачи "Ливерпулю" в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Желто-синие опубликовали видео с третьего сбора в испанской Марбелье, где также готовился мерсисайдский клуб под руководством Юргена Клоппа.

Немецкий специалист вместе с командой сегодня покинул Марбелью. Встреча с "Баварией" состоится 19 февраля в Англии.

"Ростов" пожелал "Ливерпулю" сыграть с немцами лучше, чем российский клуб. Напомним, что желто-синие в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017 одержал победу над "Баварией" со счетом 3:2.