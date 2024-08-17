В «Оренбурге» прокомментировали судейство в матче против «Ростова»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

— Невозможно 99 процентов спорных единоборств судить в одну сторону, — сказал Андреев. — Мы со своими ошибками разберемся, но вот эта бригада Безбородова...

— Может, письмо Дюкову напишете?

— Если стоит задача оставить клубы со стадионом, то пусть оставляют.

— Как можно решить эту проблему?

— Никак! Когда все соберется и скажут: давайте играть в футбол, давайте заниматься футболом.

— Газизов заявил, что хочет создать общественный совет при президенте РФС, где бывшие футболисты и тренеры тоже смогут оценивать моменты.

— От оценки экспертов или комиссии, что поменяется?

«Ростов» набрал восемь очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ. «Оренбург» занимает девятую строчку с пятью баллами.

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Локомотивом» 25 августа, а «Оренбург» днем ранее встретится на выезде с «Факелом».