Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей за мат после матча с «Химками»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрел инцидент с полузащитником «Зенита» Клаудиньо в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и пришел к выводу, что ненормативная лексика футболиста не была сказана в адрес официального лица.

Игрок будет наказан только денежным штрафом в размере 250 тысяч рублей.

«Рассмотрели видеозапись основного вещателя и запись из социальных сетей полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Он произнес ненормативную лексику. Игрок, клубный юрист и резервный судья приняли участие в заседании. Вчера мы получили от резервного судьи дополнительный рапорт, что он не видел и не слышал, что говорил Клаудиньо ему в данном эпизоде. Также резервный арбитр заявил, что не принимает данные слова игрока в свой адрес. Клаудиньо и «Зенит» не отрицают ненормативную лексику. Но она не была сказала в адрес официального лица.

КДК переквалифицировал поведение игрока на использование ненормативной лексики в адрес иных лиц, а не в адрес официальных лиц. Наказание: штраф 250 тысяч рублей для Клаудиньо, данный штраф игрок может оспорить», — заявил Григорьянц.

После игры с «Химками» Клаудиньо произнес несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее футболист раскритиковал судейство в матче.