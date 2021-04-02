ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста армейцев Валентина Афонина

Пресс-служба ЦСКА выразила соболезнования в связи со смертью бывшего защитника армейцев Валентина Афонина.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Николаевича Афонина», — говорится в публикации красно-синих в Twitter.

#ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Николаевича Афонина ? pic.twitter.com/DAAFlD5yWa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2021

Афонин скончался в возрасте 81 года. Он выступал за владимирский «Трактор», ростовский СКА и ЦСКА. В составе московских армейцев он становился чемпионом СССР (1970). Афонин выступал на чемпионатах мира 1966 и 1970 годов в составе сборной СССР.