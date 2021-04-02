Уремович надеется, что «Рубин» попадет в еврокубки

Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет 3 апреля в Казани и начнется в 16:30 мск.

«Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» — опытная команда, в этом сезоне очень хорошо играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть. Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна. Думаю, борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, что мы попадем в зону еврокубков», — приводит слова Уремовича официальный сайт клуба.

«Рубин» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сочи» с 40 очками — на четвертой строчке.