Уремович надеется, что «Рубин» попадет в еврокубки
11:02
Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет 3 апреля в Казани и начнется в 16:30 мск.
«Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» — опытная команда, в этом сезоне очень хорошо играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть. Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна. Думаю, борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, что мы попадем в зону еврокубков», — приводит слова Уремовича официальный сайт клуба.
«Рубин» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сочи» с 40 очками — на четвертой строчке.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/filip-uremovich-kazhdaya-iz-sleduyuschih-igr-vazhna
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